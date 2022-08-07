أول ظهور لـ محمد عبد الرحمن «توتا» بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح

أعلن الفنان محمد عبد الرحمن «توتا»، نجم مسرح مصر، عن طرح الإعلان الدعائي الأول لفيلمه «الدعوة عامة»، خلال الفترة القليلة المُقبلة، في أول ظهور له عقب خضوعه لعملية قلب مفتوح الشهر الماضي.

ونشر محمد عبد الرحمن، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة له، مُعلقًا عليها بقوله: «انتظروا الإعلان التشويقي الأول والبوستر الرسمي لفيلم الدعوة عامة.. قريبًا جدًا».

الجمهور يُهنئ توتا في أول ظهور له: حمد لله على سلامتك

وحرص قطاع كبير من مُتابعيه، على تهنئته في أول ظهور له عقب إجراءه العملية الجراحية، إذ قال أحدهم، «حمد لله على سلامتك يا توتا».

تفاصيل فيلم الدعوة عامة لـ محمد عبد الرحمن توتة

فيلم الدعوة عامة، من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمد عبد الرحمن توتة، والفنانة أسماء أبواليزيد، وهو من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة والكوميديا، وبدأ التحضير له منذ عامين تقريبًا، وهو من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج وائل فرج.

وكانت الشائعات قد طاردت محمد عبد الرحمن، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عقب إجراءه عملية قلب مفتوح، حيث زعم البعض بفقدانه النطق تمامًا، الأمر الذي نفاه جملة وتفصيلًا على الفور.

وقال محمد عبد الرحمن، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حالته الصحية تشهد تحسنا بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية؛ عقب خروجه من المستشفى، وأن العملية التي أجراها خطيرة، وهي القلب المفتوح.