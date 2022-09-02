11 نصيحة عند اللجوء للتقسيط: «اشتري الاحتياجات الضرورية بتلت الدخل»

تلجأ عدد من الأسر لشراء احتياجاتها بالتقسيط، بينما يفضل آخرون شراء احتياجاتهم بطريقة الكاش، ولكن قد يكون الشراء بالتقسط هو الحل الأفضل خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية العابرة وقد يكون الشراء الكاش أفضل لبعض الأسر.

الدكتورة رانيا ألماريا، خبيرة الاقتصاد المجتمعي والتنمية البشرية، أجابت عن سؤال متى يجب الشراء بالتقسيط ومتى يفضل الابتعاد عن الشراء بالتقسيط، وذلك في فيديو نشرته الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وتستعرض «الوطن»، أبرز ما ذكرته خبيرة الاقتصاد المجتمعي، حيث جاء كما يلي:

متى اشتري بالتقسيط

1- يجب أن يلجأ المواطنون إلى الشراء بالتقسيط حينما تكون قيمة قسط التقسيط أقل من 30% من دخل الأسرة.

2- حال زيادة القسط عن 30% من دخل الأسرة سيؤثر ذلك بشدة على القدرة المالية لها خلال الشهر.

3- يتعرض البعض لمخاطر حينما يجد قيمة القسط قليلة فيلجأ وقتها لشراء أشياء لا يحتاج لها.

قواعد مهمة للشراء بالتقسيط

4- القاعدة العامة هي «نشتري بالتقسيط لما تكون السلعة من احتياجاتنا الأساسية والضرورية».

5- قاعدة مهمة في الشراء بالتقسيط «نشتري بالتقسيط لما يكون لدينا كاش ونحتاجه لاسخدامه في البنك للحصول على فائدة مثلا».

6- يمكن أن نلجأ للتقسيط حينما نجد ادارة جيدة لميزانية الأسرة.

لا تشتري بالتقسيط في هذه الحالات

7- لا يجب اللجوء للتقسيط إلا بعد دراسة الاحتياجات الأساسية والتفرقة بين الاحتياجات والتقسيط يكون للاحتياجات الضرورية «مقدرش اعيش من غيرها».

8- لا يجب تقسيط كماليات حيث يعتبر عبء على الفرد والأسرة ولا يصح دخول سكة التقسيط من أجل الحصول على كماليات ويكون الدخول في التقسيط لاحتياجك لهذه السلعة.

9- اللجوء للتقسيط لأشياء غير ضرورية يمثل إدارة غير جيدة ويفقد التوازن المالي في حياة الفرد والأسرة.

تحذيرات الشراء بالتقسيط

10- تحذير مهم «لو انا بشتري عشان أسعد وانبسط وحياتي تبقى أيسر بدخولي للديون إنتي كدة بتدخلي للهموم والشراء والعشوائي قد يعرض الشخص للمسائلة القانونية».

11- نصيحة أخيرة: «قبل التقسيط يجب إدارة الميزانية ووضع أولويات ونعرف احتياجاتنا الضرورية وبدل ما نكون مستهلكين نوظف الأموال بطريقة سليمة وكل الأموال توضع في مكانها الصحيح».