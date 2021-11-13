مع اقتراب البلاك فرايدي.. اعرف عروض التقسيط على بطاقات البنوك

تواصل البنوك العاملة في السوق المصرية، تقديم المزيد من المنتجات والعديد من العروض لعملائها، ومن بين هذه المنتجات البطاقات الائتمانية، التي يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل العروض على هذه البطاقات، في الوقت الحالي الخاص بموسم التخفيضات والعروض التي يتم الإعلان عنها في اليوم المخصص لذلك وهو بـ«Black Friday»، حيث توفر هذه العروض على البطاقات مميزات كثيرة للتسوق وتتيح تقسيط المشتريات بدون فوائد على فترات طويلة إلى 24 شهرا.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، أبرز العروض التي تقدمها البنوك في السوق المصرية على البطاقات الائتمانية، من خلال 3 بنوك كالتالي:

بنك مصر

يقدم بنك مصر، لعملائه الذين يمتلكون بطاقات البنك الائتمانية، عرضا بإمكانية التقسيط حتى 24 شهرا دون فوائد، في حالة القيام بالشراء من «منصة noon - نون»، بالإضافة إلى الحصول على خصم 10% بحد أقصى 150 جنيها، ويستمر هذا العرض في الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر 2021.

بنك saib

يقدم بنك الشركة المصرفية العربية saib، عرض للعملاء بإمكانية تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 18 شهرًا (6 و12 و18) شهراً بدون فوائد وذلك من خلال الشراء من على منصة «Jumia»، بمناسبة الـ«Black Friday»، وذلك عند استخدام بطاقات بنك saib الائتمانية.

بنك الكويت الوطني

يقدم بنك الكويت الوطني- مصر، عرضا لعملائه بإمكانية تقسيط المشتريات من موقع نون «noon» لمدة تصل إلى 18 شهرًا بدون فوائد، وذلك من خلال استخدام بطاقات بنك الكويت الوطني الائتمانية، ويستمر العرض حتى 30 نوفمبر 2021.

ومن المتعارف عليه، أن العروض تبدأ في شهر نوفمبر من كل عام في الدول العربية وبعض المحال والمتاجر تقوم بعمل تخفيضات وعروض في آخر جمعة من شهر نوفمبر، ويأتي الموعد الرسمي للبلاك فرايدي هذا العام يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر.