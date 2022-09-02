تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. 4 كليات متاحة بجامعة الملك سلمان الدولية

أعلن الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء عن وجود كليات تسمح للطلاب الحاصلين علي شهادة الدبلومات الفنية سواء زراعي أو صناعي أو تجاري أو فندقي بالانضمام لإحدى كليات الجامعة بفروعها الثلاث.

وقال رئيس جامعة الملك سلمان في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إن الكليات الأربعة المتاحة تقبل الحاصلين علي الدبلومات الفنية بمجموع 75% فأكثر، ويستطيع الدارس من خلال هذه الكليات الحصول علي شهادة البكالوريوس.

أسماء الكليات المتاحة بالجامعة

وكشف رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء عن وجود 4 كليات متاحة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية وهي:

１- كلية العلوم الإدارية وتقبل الطلاب والطالبات الحاصلين علي دبلوم التجارة.

２- كلية السياحة والضيافة بشرم الشيخ وتقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على دبلوم فندقي.

３- كلية الزراعات الصحراوية وتقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على دبلوم زراعة.

４- كلية الصناعات التكنولوجية وتقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على دبلوم صناعة.

تخفيض المصروفات

أكد الدكتور أشرف حسين أن الكليات المتاحة لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية جرى الإعلان عن وجود تخفيضات المصروفات الدراسية بها تتراوح بين 25% إلى 50% حسب الكلية، موضحا أن كلية تكنولوجيا الصناعة تقوم بتخريج مهندسين فنيين مؤهلين لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أن تنسيق القبول بالجامعة 2022 متاح للجميع حتى نهاية الشهر الجاري ويمكن الدخول علي الموقع الرسمي للجامعة وحجز موعد لبدء الاختبارات المقررة سواء طلبة الدبلومات الفنية أو طلبة الثانوية العامة المرحلة الثانية والذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني.