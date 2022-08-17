تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية 2022.. اعرف الحدود الدنيا للكليات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية 2022، موضحة أن الجامعة بها ثلاثة فروع وهي طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر، مؤكدة أنها تشمل مجموعة من البرامج البينية التي تواكب احتياجات سوق العمل وتهتم بتأهيل الطلاب من خلال صقل مهاراتهم بالتدريب المكثف على أحدث الأجهزة في المعامل.

تفاصيل تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية 2022

تقدم «الوطن» في السطور التالية كل التفاصيل الخاصة بتنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية 2022 بحسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها:

- كلية الطب البشري 77%.

- كلية طب الأسنان 7977.

- كلية الصيدلة 73%.

- كلية الهندسة 65%.

- كلية الحاسبات 60%.

- كلية التكنولوجية الحيوية 55%.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية 55%.

- كلية التمريض 55%.

- كلية الإدارة والاقتصاد 55%.

- كلية العلوم السياسية 55%.

- كلية الفنون 55%.

- كلية الفنون التطبيقية 55%.

- كلية الآداب 55%.

- كلية العلوم السينمائية 55%.

- كلية الإعلام 55%.

- كلية التربية 55%.

- كلية السياحة والفنادق 55%.

- كلية الحقوق والدراسات القانونية 55%.

- كلية اللغات والتربية 55%.

- كلية الزراعات الصحراوية 55%.

- كلية العلوم الأساسية 55%.

- كلية الآثار 55%.

- كلية الزراعة 55%.

استعدادات العام الدراسي الجديد 2022

وفي سياق متصل، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة تبدأ في العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، فضلاً عن الاهتمام بالشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، والبرامج الدراسية البينية، مؤكداً أنه جرى توجيه الجامعات بالاستمرار في المُشاركة المُجتمعية، من خلال القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية والندوات التثقيفية.

وأضاف «عبدالغفار» في بيان له، أن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي وجه بأهمية استمرار جهود الجامعات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023، وسرعة الانتهاء من كل عمليات الصيانة للمباني، والمدرجات.