درجات الحرارة في أسوان اليوم الجمعة.. تصل لـ44 درجة

«محافظة أسوان» المحافظة الجنوبية والتي تشتهر بطبيعتها الخلابة بأنها من أفضل المشاتي العالمية، ولكن مع شهور الصيف وارتفاع درجات الحرارة فيها والتي تصل لما يزيد عن 44 درجة مئوية في بعض أيام الصيف يلجأ أهلها للابتعاد عن الحر باستخدام حمامات السباحة والسباحة في النيل بمحيط الجزر النيلية .

درجات الحرارة في أسوان تصل إلى 44 درجة

وبحسب ما توقعته هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن اليوم الجمعة يسود طقس حار نهاراً تصل فيه درجة الحرارة في أسوان خاصة في فترة الظهيرة إلى 44 درجة مئوية حيث يكون مشمس غالباً بينما تكون في الليل 29 درجة ، وتصل درجة الرطوبة إلى 28%.

درجات الحرارة خلال أسبوع

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل كالتالي:

السبت: العظمى 44 والصغرى 29.

الأحد: العظمى 44 والصغرى 28.

الإثنين: العظمى 43 والصغرى 28.

الثلاثاء: العظمى 41 والصغرى 26.

الأربعاء: العظمى 40 والصغرى 26.

الخميس: العظمى 40 والصغرى 26.

الجمعة: العظمى 41 والصغرى 27.

جزر أسوان النيلية

يذكر أن محافظة أسوان يوجد بها بعض الأماكن الجذابة للأهالي كالجزر النيلية والتي يقومون فيها بالسباحة في نيل أسوان لمواجهة الحر الشديد خاصة في فصل الصيف، حيث توجد الجزر النيلية بالقرب من محميات جزر سالوجا وغزال وجزيرة بربر وجزيرة فوكس والعديد من النيلية النوبية بوسط نيل مدينة أسوان، كما توجد أيضاً منطقة المغارة التابعة لقرية الأعقاب بمركز أسوان.