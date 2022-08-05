درجات الحرارة في أسوان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022.. العظمى تصل لـ44

شهدت محافظة أسوان، اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث شهدت طقسا مشمسا حارا، ومن المتوقع أن ترتفع الحرارة تدريجيا، على أن تنخفض خلال الأيام المقبلة من الأسبوع القادم.

ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري محافظة أسوان، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث المتنوعة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، بعدما وصلت درجة الحرارة اليوم العظمى لـ44 درجة مئوية وسرعة الرياح إلى 14 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان

وتستعرض «الوطن»، درجات الحرارة في محافظة أسوان اليوم، سواء العظمى أو الصغرى، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

ووفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في محافظة أسوان اليوم الجمعة، بلغت 44 للعظمى و32 للصغرى، وتوقعت الهيئة ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بمستوى تدريجي خلال الأيام المقبلة من الأسبوع.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة في أسوان بداية من اليوم:

الجمعة: العظمى 44 والصغرى 32

السبت: العظمى 45 والصغرى 32

الأحد: العظمى 45 والصغرى 31

الاثنين: العظمى 44 والصغرى 31

الثلاثاء: العظمى 43 والصغرى 29

الأربعاء: العظمى 43 والصغرى 29

الخميس: العظمى 42 والصغرى 29

الأهالي يلجئون للسباحة في النيل

ويلجأ عدد من أهالي أسوان، خاصة الشباب، إلى السباحة في مياه نهر النيل للابتعاد قليلا عن حرارة الجو، حيث يذهبون إلى الجزر النيلية المنتشرة داخل نهر النيل جنوب مدينة أسوان، ومنها «بربر» و«فوكس» وغيرها من الجزر النيلية، كما يلجأ آخرون إلى السباحة داخل عدد من حمامات السباحة بالأندية في أسوان والشمس وأبو الريش وكيما.