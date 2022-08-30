درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-8-2022 على مصر.. تصل لـ43 في أسوان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء المتوقعة على كافة الأنحاء، فضلا عن حالة الطقس والظواهر الجوية التي قد يشعر بها المواطن على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم

وبحسب خبراء الأرصاد عن حالة الطقس فأنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية اليوم

وأضاف خبراء الأرصاد، أنه تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، فضلا عن وجود أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل لـ20 % تقريبًا.

كما تتكون الشبورة في الساعات المبكرة من اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، فضلا عن أجواء مشمسة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت كما يلي:

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 38 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 21

نويبع 40 27

طابا 39 26

كاترين 36 20

الطور 34 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 37 24

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 28

أبورماد 38 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27