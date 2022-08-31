درجات الحرارة اليوم الأربعاء 31-8-2022 على مصر.. تصل لـ44 في أسوان

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بشأن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا ليلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يشهد الطقس حالة من نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، كما تعود الشبورة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 37 22

بورسعيد 31 26

دمياط 30 26

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 22

نويبع 40 27

طابا 38 26

كاترين 36 20

الطور 33 27

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 40 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 41 28

شلاتين 38 30

أبورماد 38 29

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27