النيابة تأمر بضبط وإحضار طالبين تعديا على زميلهما بآلة حادة في الشرقية

أمرت نيابة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بسرعة ضبط المتهمين بالتعدي على زميلهما وإصابته بجرح طعني بعد خروجهم من إحدى مجموعات الدروس الخصوصية في قرية بني آيوب التابعة لمركز أبوحماد.

تحويل الطالب المصاب للطب الشرعي

كما أمرت النيابة بتحويل الطالب المصاب إلى الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل بالإصابات ومدة العلاج، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بطعن طالب

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو حماد بلاغا من مستشفى أبو حماد العام باستقبال «مدحت م. ح»، 12عاما، بالصف الأول الإعدادي مقيم بقرية بني أيوب التابعة لمركز أبو حماد، مصابا بجرح قطعي في الظهر وجروح باليد.

التحقيق في الواقعة

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع خلافات بين الطالب المصاب واثنين من زملائه، وتطور الأمر لوقوع مشاجرة بينهم بعد خروجهم من مقر إحدى مجموعات الدروس الخصوصية، وتبين قيام المتهمين بالتعدي على زميلهما بالضرب وطعنه بآلة حادة عدة طعنات في الظهر.

تم تحرير المحضر رقم 13160 لسنة 2022 أبو حماد، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الرأي القانوني في الواقعة

وقال مجدي الغمري، محامي بالاستئناف العالي، إن المادة 241 تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وأضاف الخبير القانوني، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وأشار «الغمري» إلى أنه في هذه الواقعة يتكون العقوبة عن طريق إيداع الطالب أحد دور الرعاية لحين تمام الثامنة عشر من عمره، وإذا تبقى مدة من العقوبة بعد تمام الثامنة عشر يودع المتهم أحد السجون لإكمال مدة العقوبة.