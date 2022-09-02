التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في البلينا بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة في مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بدفن جثمان طفل رضيع يبلغ من العمر عام واحد، بعدما لقي مصرعه صعقا بالكهرباء، بسبب ملامسته سلك كهرباء عارٍ داخل منزله، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

إخطار مدير أمن سوهاج بالواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغا من المستشفى المركزي بوصول الطفل «م ا س ع»، البالغ من العمر عام، ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة وادعاء صعق كهربائي.

وبالفحص وسؤال والده «أ. س. ع ا»، 35 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما أدى إلى صعقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي

وبتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ جهات التحقيق المختصة، والتي صرحت بدفن جثة الطفل.