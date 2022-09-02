مواقيت الصلاة يوم الجمعة بمحافظة الشرقية

تعد الصلاة أحد الفروض المهمة التي يهتم بها جميع المسلمين لأدائها في الوقت المحدد لها ، لذلك تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة ليوم الجمعة في محافظة الشرقية.

مواقيت الصلاة بمحافظة الشرقية

وجاءت مواقيت الصلاة ليوم الجمعة بمحافظة الشرقية، وفقا ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة، كالتالي:

موعد أذان الفجر ليوم الجمعة 3:59 صباحًا

موعد الشروق ليوم الجمعة 5:29 ص

موعد أذان الظهر ليوم الجمعة 11:53 ص

موعد أذان العَصر ليوم الجمعة 3:28 مساءً

موعد أذان المَغرب ليوم الجمعة 6:16 م

موعد أذان العِشاء ليوم الجمعة 7:37 م

موضوع خطبة الجمعة اليوم

يجدر الإشارة إلى أن عنوان خطبة الجمعة اليوم الموافق 2 سبتمبر 2022، ستكون عن «آيات الاعتبار في القرآن الكريم».

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق.

وأوضحت الوزارة أنه تعددت الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالي على نبيه ومصطفاه، وأمره بتبليغ قومه وتوضيح ما يلتبس عليهم من معان، حتى وصلت إلينا الآن.