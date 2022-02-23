الداخلية تكشف حقيقة فيديو ضرب فتاة لإجبارها على استجداء المارة بالشرقية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على «واتسآب» تظهر خلاله فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقيمة طرف جدتها لوالدتها بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، تتضرر من والدها وزوجته، لقيامهما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها لإجبارها على استجداء المارة.

وجرى استدعاء الفتاة وسؤالها، وأقرت أن مقطع الفيديو قديم منذ نحو 4 سنوات، وأن والدها وزوجته قاما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها لإجبارها على استجداء المارة، حال تواجدها صحبتهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

القبض على والد الفتاة وزوجته

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط والد الفتاة وزوجته، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بمضمون الفيديو، وأضافا أن سبب تعديهما عليها بغرض تهذيبها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.