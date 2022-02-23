رئيس التحرير

محمود مسلم

الداخلية تكشف حقيقة فيديو ضرب فتاة لإجبارها على استجداء المارة بالشرقية

كتب:

الوطن
05:30 م | الأربعاء 23 فبراير 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على «واتسآب» تظهر خلاله فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة،  مقيمة طرف جدتها لوالدتها بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، تتضرر من والدها وزوجته، لقيامهما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها لإجبارها على استجداء المارة.

وجرى استدعاء الفتاة وسؤالها، وأقرت أن مقطع الفيديو قديم منذ نحو 4 سنوات، وأن والدها وزوجته قاما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها لإجبارها على استجداء المارة، حال تواجدها صحبتهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

القبض على والد الفتاة وزوجته

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط والد الفتاة وزوجته، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بمضمون الفيديو، وأضافا أن سبب تعديهما عليها بغرض تهذيبها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية تواصل تنظيم زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل

جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

ماذا تفعل عند تلف المصلق الإلكتروني لسيارتك؟.. وزارة الداخلية توضح

النيابة العامة تُحيل المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة العاجلة

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة «آلاء» بالمنوفية

معاينة النيابة العامة تكشف سبب الحادث المروع على الطريق الإقليمي
بقلم الوطن