مصرع شاب بماس كهربائي أثناء التجهيز لحفل زفاف بكفر الشيخ

لقى شاب في منتصف العقد الثالث من العُمر مصرعه أثناء العمل علي تجهيز موقع لعمل المشروبات، في أحد الأفراح، بمدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك نتيجة صعق كهربائي، وجرى نقله إلى استقبال مستشفى قلين المركزي، ليتبين وفاته، ويجري نقله لمشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق بمركز قلين.

بلاغ بتفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بمصرع شاب نتيجة صعق كهربائي، أثناء العمل علي تجهيز موقع لعمل المشروبات، في أحد الأفراح، بمدينة قلين، ليُجري نقله إلي استقبال مستشفي قلين المركزي، ومنها لمشرحة مستشفى قلين المركزي.

الشاب يعمل في تجهيز الأفراح

بانتقال مباحث مركز شرطة قلين إلي موقع البلاغ، وكذلك المستشفي تبين وفاة شاب يُدعي، معاذ نصار، 28 عاماً، يعمل في الأفراح عن طريق نصب مكان لعمل المشروبات في الأفراح، وأثناء قيامه بتوصيل الخلاط الخاص بالمشروبات في توصيلة للكهرباء، أُصيب بصعق كهربائي، نتيجة لحدوث ماس كهربائي، ليلقي مصرعه في الحال.

وجري إيداع جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى قلين المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حُرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة قلين، وجاري العرض على جهات التحقيق.