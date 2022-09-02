 الأوقاف: حققنا رقمًا قياسيًا في الإيرادات للشهر الثاني على التوالي

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم في بيان لها، تحقيق هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والإيرادات للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 8/ 2022م حتى 31/ 8/ 2022م مبلغًا وقدره 149.852.350 جنيهًا، بزيادة قدرها 27.259.688 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 22.2%.

زيادة 63% في العام المالي الحالي عن العام السابق

وأضافت أن ذلك تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021 /2022، وبزيادة قدرها 58.282.182 جنيهًا، بنسبة قدرها 63.6% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021م.

زيادة إيرادات الأوقاف بنسبة 27.5%

كما بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 31/ 8/ 2022م مبلغًا وقدره 283.876.921 جنيهًا، بزيادة قدرها 61.231.734 جنيهًا بنسبة قدرها 27.5% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/ 2022م، وبزيادة قدرها 103.779.807 جنيهًا بنسبة قدرها (57.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 20212م.