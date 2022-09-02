«الأوقاف» تعلن افتتاح 17 مسجدًا اليوم في ست محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 17 مسجدًا، اليوم، موضحة أن إجمالي ما تم افتتاحه منذ أول يوليو 2022 حتى الآن 126 مسجدًا، بينها 108مساجد جديدة، و18 مسجدًا صيانة.

الأوقاف تعلن افتتاح مساجد

وبحسب بيان وزارة الأوقاف فإن المساجد المقرر افتتاحها اليوم الجمعة كالآتي:

* مديرية أوقاف المنوفية

1. العفيفي- ميت عفيف – الباجور

2. الرحمة – عزبة سلكا – شبين الكوم

3. الشهيد هاني هوانه – ميت خلف – شبين الكوم.

* مديرية أوقاف البحيرة:

4. عزبة بسيوني – النخلة البحرية – مركز أبو حمص

5. القلاو – عزبة القلاو – قافله – أبو حمص ثان

6. سيدي حامد – كوم أشو – كفر الدوار7. بيومي القاضي – حفص – مركز دمنهور

8. الرضوان – شمس الدين الشرقية – مركز أبو المطامير

* مديرية أوقاف سوهاج:

9. النور الشيخ زين الدين – طهطا

10. الهدى الشعايرة – مزاته شرق – دار السلام

11. آل حماد الكبير «الشهيد نقيب محمد إبراهيم هاشم» – أولاد إسماعيل المراغة.

* مديرية أوقاف المنيا:

12. التوبة – أباظا – بني سالم – دير مواس

13. موسى فرج – عزبة موسى فرج – إدمو – المنيا

14. الفطاطرة – الروضة – مطاي

* مديرية أوقاف قنا:

15. الإسلام – حي المصالح – شارع معاوية بن أبي سفيان – بندر قنا.

* مديرية أوقاف بني سويف:

16. آل خاطر – طحا بوش – ناصر

17. التقوى – بني هاني – إهناسيا