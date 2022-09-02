وزير الري: مركز التنبؤ بالفيضان يرصد مواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بـ3 أيام

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وما يتبعها من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول.

تنفيذ أعمال حماية في مخر سنور ببني سويف

جاء ذلك على هامش زيارة وزير الري والموارد المائية، صباح اليوم، لمحافظة بني سويف، لتفقد ومتابعة بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة الوزارة في مجال الحماية من أخطار السيول، بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ.

وتفقد الوزير ونائب المحافظ مشروع رفع كفاءة مخر سنور بشرق النيل، ضمن استعدادات المحافظة لموسم السيول من خلال تطوير مخرات السيول وأعمال الحماية، واستمعا لعرض عن الأعمال المنفذة بالمشروع، والتي تضمنت تبطين قاع المخر، وأعمال تأهيل ورفع كفاءة، شملت أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة، بجانب تأمين خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة المخر، وغيرها من الأعمال التي تم تنفيذها، بهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.

إنشاء 8 بحيرات و8 حواجز ترابية

كما تفقد الوزير ونائب المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مكونات المشروع، والتي تتضمن إنشاء عدد 8 بحيرات «أحواض تهدئة وترسيب» وعدد 8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور، باعتماد 286 مليون جنيه تقريبًا، ضمن الحلول الفنية التى تستهدف دعم قدرة مخر سيل سنور للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول.