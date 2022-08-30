وزير الري: مصر تطرح مبادرة دولية للحفاظ على المياه بمؤتمر المناخ

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة دفع الأجندات العالمية على طريق مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه، المقامة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، المنعقد حاليا بالعاصمة السويدية ستكهولم.

وتوجه وزير الري، بالتحية للأميرة فيكتوريا أنغريد ولية عهد السويد لمشاركتها في هذه الجلسة المهمة، وتوجه بالشكر للحكومة السويدية على استضافة هذا الموتمر المهم، وللحكومة الهولندية على التعاون المستمر مع مصر في مجالات المياه المختلفة، كما توجه بالشكر لمعهد ستوكهولم الدولي للمياه على تنظيم هذه الجلسة.

مصر تعتمد بنسبة 97% على نهر النيل الذي يأتي من خارج حدودها

وأشار سويلم خلال كلمته بالجلسة إلى ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه؛ نظرا لمحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 مترا مكعبا فقط من المياه سنويا، وهو ما يمثل تقريبا نصف خط الفقر المائي العالمي، ومصر تعتمد بنسبة 97% على نهر النيل الذي يأتي من خارج حدودها.

ولفت إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية مثل ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنه من زيادة الاحتياجات المائية، والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، والارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر وما يمثله ذلك من تأثير على الأجزاء الشمالية من دلتا نهر النيل واحتمالية ارتفاع درجة الملوحة بالمياه الجوفية في شمال الدلتا نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر؛ الأمر الذي حث الدولة المصرية على وضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي سواء من خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه المزمع عقده تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخي أو من خلال فعاليات المياه المقامة ضمن مؤتمر المناخ القادم بهدف الخروج بتوصيات للإسراع من إجراءات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية ووضع خطط مستقبلية لتقليل الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية.

كما أشار إلى المبادرة الدولية للمياه المقرر طرحها من جانب مصر خلال مؤتمر المناخ المقبل بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، تشتمل على محور رفع كفاءة استخدام المياه من خلال ترشيد الاستخدامات، والاتفاق على السياسات وطرق التعاون في كافة الأنشطة المعنية بالمياه، والربط بين أجندتي المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مناقشة توصيات أسبوع القاهرة الخامس للمياه

وأشار وزير الري إلى جناح المياه المزمع تنظيمه خلال مؤتمر المناخ المقبل، الذي يتم خلاله مناقشة توصيات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، متوجها بالتحية لكافة الدول المشاركة مع مصر في تنظيم هذا الجناح المهم، وهي ألمانيا وطاجيكستان وهولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة للعديد من المنظمات الدولية مثل منظمة الفاو ومعهد ستوكهولم الدولي للمياه ومنظمة المياه والصرف الصحي للجميع والمعهد الدولي لإدارة المياه والتحالف من أجل التكيف العالمي للمياه.