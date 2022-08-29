وزير الري يبحث مع نظيره بمدغشقر تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فيدينيافو رافوكاترا وزير المياه والصرف الصحي بدولة مدغشقر والوفد المرافق له، وبرافين أجراوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى في مصر، وباسكوالينا ديسيريو الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مدغشقر، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، إذ تمّ خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

تعزيز التعاون بين مصر ومدغشقر في مجال الموارد المائية

وأكّد وزير الري، رغبته في تعزيز التعاون بين مصر ومدغشقر في مجال الموارد المائية، مشيراً لما تمثله مثل هذه اللقاءات من فرصة مهمة لزيادة التواصل والتعاون بين مختلف دول العالم وزيادة قدرتها على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، موضحًا أنَّ التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات.

ومن جهته، عبر «رافوكاترا» عن شكره للدكتور سويلم على حسن الاستقبال وحرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر في كل المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية، واستعرض التحديات الكبيرة التي تواجه دولة مدغشقر في مجال إدارة الموارد المائية، إضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من أعاصير وجفاف التي تفاقم من الوضع الحالي.

كما أشاد بالإدارة المتميزة للموارد المائية في مصر، وما تمتلكه مصر من خبرات عديدة فى مجال الإدارة المثلى للمياه، الأمر الذى شجع بلاده على السعي لتعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه لمواجهة التحديات التى تواجهها مدغشقر، والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في هذا المجال.

الاتفاق على إعداد مقترح لمذكرة تفاهم بين البلدين

وأشار «سويلم» لما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة ومتميزة فى مجال حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وفي مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية التي يمكن نقلها لدولة مدغشقر، إذ تمّ خلال اللقاء الاتفاق على إعداد مقترح لمذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال الموارد المائية والري يشتمل على تقديم الخبرة المصرية في مجالي حصاد الأمطار وإدارة المياه الجوفية لدولة مدغشقر، مع الترتيب لإجراء زيارات ميدانية لعدد من خبراء وزارة الموارد المائية والري والمركز القومى لبحوث المياه لدولة مدغشقر للتعرف على التحديات الموجودة على أرض الواقع، ووضع خطط ومقترحات للتعامل معها.

كما دعا «سويلم»، «رافوكاترا» والوفد المرافق للمشاركة في أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل، لإثراء الحوارات والمناقشات خلال فعاليات الأسبوع، الذي يُعد في الوقت ذاته فرصة لتوفير تمويل من الجهات المانحة للمشروعات التي ترغب مدغشقر في تنفيذها.

ومن جهته، أشار برافين أجراوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر لاستعداد البرنامج للتنسيق مع الجانبين في إعداد بروتوكول التعاون، وتعزيز التعاون (جنوب – جنوب)، ونقل الخبرات المصرية المتميزة لغيرها من الدول الأفريقية، كما توجه بالتحية لما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات ضخمة لصالح المزارعين ودعم روابط مستخدمي المياه، كما توجه بالشكر لمصر على تنظيم أسبوع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27.