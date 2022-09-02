الصين تتهم تايوان بمحاولة إثارة التوترات على خلفية إسقاط طائرتها

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، أن الحزب الحاكم في تايوان يحاول إثارة التوترات بعد أن أسقطت الجزيرة، طائرة مسيرة دون طيار أمس، وفقا ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

رئيس وزراء تايوان يطالب الصين بضبط النفس

وقال سو تسينج تشانج، رئيس وزراء تايوان، إن إطلاق النار كان أنسب شيء يمكن القيام به بعد تحذيرات متكررة، وطلبت من الصين عدم التعدي عليها، وممارسة ضبط النفس.

«تشانج»: إسقاط الطائرة رد الفعل الأنسب مع الصين

وأضاف «تشانج»، أن الصين تجاهلت التحذيرات بشكل متكرر، ولم يكن أمامنا خيار سوي ممارسة الدفاع عن النفس وإطلاق النار، وهذا هو رد الفعل الأنسب بعد ضبط النفس والتحذيرات المتكررة.

وأسقط الجيش التايواني طائرة مسيرة مدنية مجهولة، حيث دخلت مجالها الجوي بالقرب من مدينة شيامن الصينية، بعد أن تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد تصاعد الاختراقات.