إصابة 11 في انقلاب «ميني باص» قرب مدينة فايد بالإسماعيلية

أصيب 11 شخصًا، صباح اليوم الجمعة، بينهم إصابات خطيرة، جراء انقلاب أتوبيس«ميني باص» على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب الأتوبيس قرب قرية أبو سلطان، إثر اصطدام الأتوبيس بالحاجز الخرساني على الطريق.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى فايد المركزي ومجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر الطبية لـ«الوطن»، إنّ المصابين بينهم حالتا نزيف داخلي، وصعوبة بالتنفس ونزيف داخلي في البطن والصدر، إضافة إلى حالة أخرى مصابة بكسر في العمود الفقري وجروح مختلفة في أنحاء الجسم.

إعادة السيولة المرورية

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال دوريات النجدة والمرور إلى مكان الحادث؛ لتأمين الطريق وإعادة السيولة المرورية إلى الطريق.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية في مركز شرطة فايد برعاية المقدم محمد سكر إلى مكان الحادث؛ لمعرفة سبب الحادث، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.