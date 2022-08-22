ضبط المتهم بضرب فتاة تعمل بصيدلية في الإسماعيلية: «سرقها وهرب»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بتاريخ 20 أغسطس الجاري من أحد المستشفيات بوصول فتاة (تعمل بإحدى الصيدليات) مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، إثر تعرضها للاعتداء بالضرب.

بالفحص تبين أنَّه أثناء وجود الفتاة المشار إليها داخل الصيدلية محل عملها، الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، دخل شخص مجهول إلى الصيدلية وتعدى عليها بالضرب وأحدث إصابتها واستولى على مبلغ مالي وهاتف محمول ولاذ بالهرب.

المتهم يختبئ لدى أقاربه

تمكّنت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة وهو مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وله معلومات جنائية، كما أمكن تحديد مكان اختبائه بمنزل أهلية زوجة نجل عمه، وله معلومات جنائية أيضًا، بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

القبض على اثنين من أقارب المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول خاص بـالمجني عليها، ومبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تمّ ضبط نجل عمه، وأحد أقاربه لإخفائهما المتهم بمحل ضبطه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.