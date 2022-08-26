تطور صحي جديد في حالة صيدلانية الإسماعيلية.. «فاقت من الغيبوبة»

قالت مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس إن الحالة الصحية لـ«فاطمة إبراهيم»، المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلانية الإسماعيلية» التي تم الاعتداء عليها بدأت في التحسن التدريجي بعد إفاقتها من غيبوبة تعرضت لها.

وأضافت المصادر الطبية أن الصيدلانية خرجت من غرفة العناية المركزة وانتقلت إلى غرفة خاصة لاستكمال علاجها في قسم المخ والأعصاب، بعد إصابة المجني عليها بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي.

شقيق صيدلانية الإسماعيلية: وصلت المستشفي غارقة في دمائها

وقال الدكتور مصطفى إبراهيم، شقيق صيدلانية الإسماعيلية المعتدى عليها، إن مالك الصيدلية أخبره أنه عثر على شقيقته غارقة في دمائها ونقلها على الفور إلى قسم الطوارئ في مستشفى جامعة قناة السويس، وبعد تفريغ الكاميرات فوجئ بالاعتداء عليها وسرقة بعض المبالغ من الصيدلية».

وأوضح أن الأطباء في المستشفى أجرو لشقيقته 3 أشعة مقطعية على المخ للتأكد من عدم تدهور حالتها الصحية، مشيرًا إلى أنها دخلت المستشفى في حالة سيئة، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

شقيق صيدلانية الإسماعيلية: المتهم ترصد لها

وأكد شقيق صيدلانية الإسماعيلية أن المتهم ترصد لشقيقته للدخول في وقت لايوجد به أي من المترددين على الصيدلية.

وتابع: «المتهم تواجد على مقهي قريب من الصيدلية قبل الحادث وانصرف وعاد مرة أخرى، وقرر الدخول في وقت هادئ لا يوجد به أحد واعتدى بالضرب على شقيقتي وأحدث بها الإصابات المذكورة واستولى على هاتفها ومبلغ مالي وفر هاربًا».

وطالب شقيق صيدلانية الإسماعيلية بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم لشروعه في قتل شقيقته عمدًا فيما طالب المواطنين بضرورة حذف الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتأثيره النفسي السيء على والدته وعلى شقيقته حال رؤيتها له.

طبيب: فقدان الذاكرة عرض مؤقت

وقال الدكتور محمد عبدالعظيم طبيب المخ والأعصاب أن فقدان الذاكرة في مثل هذه الحالات يعتبر عرض مؤقت يزول مع العلاج ومع مرور الوقت.

وتابع أنه فور خروج المصابة من العناية المركزة وبدء اختلاطها بالعائلة ستبدأ الذاكرة في العودة إليها، مشيرًا إلى أن الحالة النفسية لها من أهم العوامل التي تساعد على عودة الذاكرة في أسرع وقت.

وأشار إلى أن إصابتها بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي أثر على المنطقة المسؤولة عن الذاكرة في المخ.

محامي: المتهم سيعاقب بعدة تهم

من جانبها، قالت آيه عبدالسلام المحامية بالاستئناف، إن المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء علي صيدلانية الإسماعيلية سيعاقب على عدة التهم.

ورجحت عبدالسلام توجيه النيابة له تهم الشروع في قتل الطبيبة وسرقتها بالإكراه وتعاطي المواد المخدرة، مشيرة إلى أن القضية تحولت لقضية رأي عام ومن المتوقع إحالتها لمحاكمة عاجلة.