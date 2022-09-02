استقرار أسعار الذهب تحت 1700 دولار في بداية التعاملات اليومية

استقرت أسعار الذهب دون 1700 دولار للأوقية، في بداية تعاملات اليوم الجمعة، وكانت في طريقها للهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي، تحت ضغط البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي تعزز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ضد التضخم، بعد أن ألزم نفسه بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس»، فقد نما نشاط التصنيع في الولايات المتحدة بشكل مطرد في أغسطس على الرغم من الضعف في الاقتصادات الرئيسية الأخرى. وظلت بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة قوية، بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف لشهر أغسطس المرتقب بشدة اليوم الجمعة والذي يمكن أن يقدم أدلة جديدة على مسار رفع سعر الفائدة الفيدرالي.

التضخم في منطقة اليورو عند مستوى قياسي

من ناحية أخرى، سجل معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 9.1% في أغسطس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما عزز التكهنات برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل على الرغم من مخاوف الركود.

وتتوقع «تريدينج إيكونوميكس» أن يتم تداول الذهب عند 1718.17 دولار للأوقية، بنهاية الربع الجاري، والتداول عند 1662.06دولار في غضون 12 شهرًا.

يتم تداول الذهب في الغالب في بورصة لندن للمعادن، ووسوق العقود الآجلة الأمريكية (COMEX) وبورصة شنغهاي للذهب (SGE).

ويمثل العقد الآجل القياسي 100 أوقية، ويعد الذهب استثمار جذاب خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي. ويتركز نصف استهلاك الذهب في العالم في المجوهرات، و40% في جانب الاستثمارات، و10% في الصناعة.

قائمة أكبر منتجي الذهب

وتضم قائمة أكبر منتجي الذهب هم الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا.

بينما تضم أكبر مستهلكي للمجوهرات الذهبية كل من الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.