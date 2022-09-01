«جولد بيليون»: سعر الفائدة يعوق صعود الذهب.. والوقت مناسب للشراء

شهدت أسعار المعدن الأصفر عالميًا تراجعاَ ملحوظاَ لأسبوعين متتالين حيث لم يستطع الذهب الحفاظ على مكاسبه المحققة منذ منتصف تداولات الشهر الماضي لتبتلع ما يقارب 50% من المكاسب خاصة بعدما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع الفائدة لكبح التضخم.

صعود طفيف لأسعار الصرف

بحسب تقرير فني لمؤسسة «جولد بيليون»، فإنه على الجانب الآخر لم تشهد الأسعار بالسوق المحلية نفس نسبة التراجع بسبب سعر صرف الدولار، ولا زال من المتوقع صعود طفيف لأسعار الصرف ليتداول الدولار مقابل الجنيه بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق بالنسبة للسعر الرسمي.

رفع الفائدة يساوي دولار قوي

وأضافت: «لاشك أن الظروف الحالية الاقتصادية منها أو الجيوسياسية في صالح الذهب، ولكن تقف أسعار الفائدة أمام أي إيجابية محتملة للمعدن بسبب تكلفة الفرصة البديلة حيث أن الذهب لا يدر عائدا، و نرى أن مؤشر الدولار عالميا الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الأجنبية قد يشهد موجة تصحيحية هابطة على الأجل المتوسط وقد تدفع أسعار الذهب بالإيجاب وهو ما يتعارض مع تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي بخصوص استمرار رفع الفائدة، حيث أن رفع الفائدة يساوي دولار قوي، لذلك قد تتعارض نوعا ما النظرة الفنية مع المعطيات الاقتصادية».

وتابع التقرير: «أما عن الذهب عالميا فنرى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب عالميا ارتفاع خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن يتزامن صعود الأسعار عالميا مع صعوده محليا لنستهدف بذلك مستوى 1110ج كهدف أول وهدف ثاني 1130ج، ونرى بشكل عام أن كل هبوط هو فرصة جيدة للشراء بسعر أفضل وفرصة لعمل متوسط سعر جيد لمن يستثمر بالذهب».

الذهب يهبط نحو مستوى 1700 دولار

عالمياً، هبطت أسعار الذهب نحو مستوى 1700 دولار للأوقية اليوم الخميس، لتقترب من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع، تحت ضغط رفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

محلياً، سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 1259 جنيهًا للشراء، و1255 جنيهًا للبيع، وبلغ الذهب عيار 21 سعر 1102 جنيه للشراء و1098 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر المعدن الأصفر عيار 18 نحو 945 جنيهًا للشراء و941 جنيهًا للبيع، وسجل الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21، سعر 8816 جنيهًا للشراء و8784 جنيهًا للبيع دون احتساب المصنعية والدمغة.