مصدر عن حادث «فتاة الزقازيق»: المجني عليها تلقت 17 طعنة

قال مصدر مسؤول إن المجني عليها في محافظة الشرقية تلقت 17 طعنة، وذبحها المتهم وظل واقفًا في مكانه بجوار الجثة لم يتحرك، بينما هي تنزف حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه.

الجريمة وقعت في مدخل عمارة

وأكّد المصدر أنَّ جريمة حادث فتاة الزقازيق، وقعت في مدخل إحدى العمارات قرب منطقة الحلقة بالزقازيق، وبالقرب من المحكمة الابتدائية بالزقازيق، وتمكّنت الشرطة من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة في الحال.

نقل الجثة لمستشفى الأحرار

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها، وبيان ما بها من إصابات وبيان الصفة التشريحية لها.

وأوضح أحد الأهالي أن المجني عليها تعمل في صحيفة محلية بمدينة الزقازيق، وأن عدد كبير من الأهالي تجمعوا فور حضور الشرطة.

انتشار أمني في مكان الحادث

وانتشرت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية في مكان وقوع الحادث وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة في مكان الحادث، وتكثف جهودها لمعرفة سبب الحادث، ودوافع المتهم لارتكاب الجريمة.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا يفيد بمقتل فتاة على يد شاب أمام محكمة الزقازيق الابتدائية، بمدينة الزقازيق وانتقلت قوة من ضباط مباحث الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.