أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 في محافظة المنوفية، والتي تم نشرها عبر الموقع الرسمي للمحافظة، يأتي ذلك بالتزامن مع بحث أولياء الأمور عن تنسيق رياض الأطفال في المدراس التجريبية للغات بالمنوفية، وآليات دفع المصروفات، وباقي الاشتراطات.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 في محافظة المنوفية

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها للطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية المختلقة، ومن بينها نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 في محافظة المنوفية، والتي تشغل قطاعا كبيرا من أولياء الأمور والأسر لمعرفة نتيجة أطفالهم.

إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 في محافظة المنوفية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في بيان لها، ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 عبر الموقع الرسمي لديوان عام محافظ المنوفية المنوفية، اضغط هـنـا

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022، تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية، ويمكن للأهالي البحث عن النتيجة بالرقم القومي بكل سهولة عن طريق الآتي:

- الدخول لموقع محافظة المنوفية من خلال هذا الرابط هــنــا

- كتابة الرقم القومي والضغط على «استعلام عن النتيجة»

- يتم الإعلان عن المدىسة التي تم القبول فيها للطالب.