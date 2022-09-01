أتاحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022، موضحة أنه يجر دفع المصروفات لمن تم قبولهم من تاريخ 2022/9/4، ولمدة خمس عشر يوما فقط وإلا يعتبر القبول لاغيا.

تعليمات مهمة بشأن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

وأضافت المديرية عبر موقعها الرسمي، أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022، متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني، موضحة أن من لم يقبل بالمرحلة الأولى ينتظر المرحلة الثانية والثالثة والرابعة على الموقع الإلكتروني فقط، اعتبارا من 2022/10/13.

وأكدت المديرية، أنه لا يوجد تعديلات لمن تم قبولهم في أي مرحلة لهذا العام الدراسي، لافتة إلى أنه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- الضغط على «الآن نتيجة رياض الأطفال 2022».

- كتابة الرقم القومي للطفل.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة للطالب بالمدرسة التي تم قبوله فيها.

ضوابط القبول في تنسيق رياض الأطفال

وأشارت المديرية إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالكثافات الطلابية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن قبول الطلاب يتوقف على الكثافة وإمكانيات كل مدرسة، مشددة على أولياء الأمور بضرورة إستيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم بعد ظهور النتيجة والالتزام بالمواعيد المحددة للذلك.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن العام الدراسي الجديد يبدأ أكتوبر المقبل حضورياً في المدارس وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا للحفاظ على الطلاب والمعلمين.