الكليات المتاحة في جامعة السويس للقسم العلمي.. منها تربية رياضية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني، وتضمن التنسيق وجود 3 كليات متاحة لطلاب شعبة العلمي قسم الرياضيات، وتعتبر فرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم.

الكليات المتاحة في جامعة السويس للقسم العلمي

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، الكليات المتاحة لطلاب القسم العلمى شعبة الرياضيات، وفقاً للموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار بحث طلاب الثانوية العامة عن الكليات المتاحة بجامعة السويس.

والكليات المتاحة بجامعة السويس في إطار تنسيق المرحلة الثالثة 2022، هي:

تربية رياضية بنات السويس.

تربية شعبة تربية فنية السويس.

تربية رياضية بنين السويس.

معهد نظم المعلومات الإدارية

وهناك معهدًا وحيدًا متاحًا أمام طلاب الثانوية العامة سواء الناجحين بالدور الأول والثاني، أو المنتظرين لإعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2022، وهو معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني وفي إطارتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2022 – 2023.

جدير بالذكر، أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات للعام الدراسي الجديد.