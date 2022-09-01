7 كليات متاحة للقسم العلمي في جامعة السويس.. معهد فني وحيد

بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، تضمن تنسيق المرحلة الثالثة وجود 9 كليات لشعبة «علوم»، حيث من المقرر أن تنطلق عملية تسجيل الرغبات ضمن تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2022 – 2023، وطلاب الدور الثاني، وكذلك بعد الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب بالجامعات المختلفة.

7 كليات متاحة للقسم العلمي في جامعة السويس

يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالقسم العلمي عن تنسيق المرحلة الثالثة للكليات والمعاهد والحكومية، بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، والكليات المتاحة وفق الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاءت الكليات المتاحة كالتالي:

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

تربية شعبة تربية فنية السويس.

تربية رياضية بنات السويس .

تربية «تعليم ابتدائي» السويس.

تربية السويس رياضة.

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس.

تربية «طفولة» السويس.

تربية رياضية بنين السويس.

بعد إعلان نتيجة الدور الثاني.. معهد متاح بجامعة السويس

بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية 2022، يوجد معهد واحد فقط متاح للحاصلين على الشهادة الثانوية فى المرحلة الثالثة للتنسيق الثالثة في جامعة السويس، طبقًا للموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو معهد فني تمريض السويس.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوضحت أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة يتم الكشف عنها بعد الانتهاء وإعلان نتيجة تقليل الاغتراب.