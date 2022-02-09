ياسر سامي يرد على انتقادات تدخين المخدرات في «باي باي ثانوية»: الكليب مناسب للأطفال

كشف المخرج ياسر سامي، عن رأيه على انتقادات الجمهور الكثيرة على كليب «باي باي ثانوية» للفنان محمد رمضان، حيث قال أن هذا العمل الغنائي مناسب للأطفال، لأنه قام بعد ذلك بترك التدخين، لما له من آثار سلبيه واتجه إلى الدراسة والعمل وحصل على ما أراده في النهاية وهو «العربية»، وذلك من خلال لقائه ببرنامج «Mbc Trending».

ياسر سامي: ولادي كانوا ضيوف في مشهد واحد من كليب «باي باي ثانوية»

وعن مشاركة ابنائه في كليب «باي باي ثانوية»، للفنان محمد رمضان، قال المخرج ياسر سامي، «ولادي كانوا ضيوف ودخلوا في مشهد واحد بس وهو مشهد المدرسة وكان مشهد ايجابي على الجمهور»، مضيفًا: «محمد رمضان، دلوقتي بقى واصل لكل فئات المجتمع، الصغار قبل الكبار، وده نجاح في حد ذاته»، وذلك من خلال لقائه ببرنامج «Mbc Trending».

ياسر سامي: كواليس عمل «باي باي ثانوية» كانت لطيفة وممتعة

ياسر سامي يكشف تفاصيل وكواليس كليب محمد رمضان الجديد ويرد على الانتقادات#MBCTRENDING#MBC4

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https://t.co/4lSghC4hro pic.twitter.com/Hu3CuIxLJj — MBC Trending (@MBCTrending) February 8, 2022

أما عن كواليس كليب «باي باي ثانوية»، فقال المخرج ياسر سامي، أن الكواليس كانت لطيفة وممتعة، على الرغم من ضيق الوقت، متابعًا: «أحنا كنا عاوزين نعمل حاجة مختلفة عشان تعجب الجمهور، ويتبسط بيها، والكليب اتصور في وقت قياسي جدًا لأن أحنا صورنا حوالي 32 ساعة متواصلين لضيق الوقت».

كليب «باي باي ثانوية» للمخرج ياسر سامي يحقق مليون و300 ألف مشاهدة

ويذكر أن كليب «باي باي ثانوية»، للفنان محمد رمضان، استطاع أن يحقق حوالي مليون و300 ألف مشاهدة، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، خلال مدة طرحه التي لا تتجاوز 3 أيام حتى الآن، كما تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بمجرد طرحها.

محمد رمضان يروج لكليب «باي باي ثانوية»

وقام الفنان محمد رمضان، بالترويج لأغنيته «باي باي ثانوية»، عن طريق صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، من خلال مشاركته لجمهوره بجزء من الفيديو كليب، معلقًا عليه: «يا رب تعجبكم باي باي ثانوية الساعة 4 بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية على يوتيوب وحصريا على ديزر الثقة في الله نجاح».