كم صرف المصريون على تدخين السجائر في آخر 6 أشهر؟.. رقم صادم

أظهرت القوائم المالية للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، أن إجمالي إيرادات الشركة شاملة ضرائب القيمة المضافة، بلغ 34.4 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة مع 32.6 مليار جنيه، في نفس الفترة المقارنة، بنمو نسبته 6%، ما يمثل رقما صادما لتكلفة تدخين المصريين، التي شهدت ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي.

15 % نموا في صافي أرباح الشركة

حققت إيسترن كومباني، تحقيقها نموا في صافي أرباحها بنحو 15% في فترة النصف الأول من العام المالي 2021-2022 على أساس سنوي، إذ أظهرت القوائم المالية للشركة، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن صافي الأرباح بلغ 2.92 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي، مقارنة بأرباح بلغت 2.538 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

صافي أرباح آخر 3 أشهر في 2021

كانت الشركة قد حققت صافي ربح 1.322 مليار جنيه في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة مع 1.375 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أرباح الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021

ووصل صافي الأرباح إلى 1.598 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021، مقارنة مع أرباح بلغت 1.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021 إلى 4.31 مليار جنيه، مقارنة مع إيرادات بلغت 3.95 مليار جنيه في نفس الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»، قد أعلنت في شهر ديسمبر الماضي، عن وقف الإنتاج في مصنع محرم بك للسجائر.