أسماء المصابين في حادث انقلاب «ميني باص» بالإسماعيلية.. بينهم 3 أطفال

قالت مصادر طبية وأمنية، إنّ سيارات الإسعاف نقلت 11 مصابا بينهم 3 أطفال في حادث تصادم أتوبيس «ميني باص» بالحاجز الخرساني على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وكشفت المصادر الطبية عن نقل 8 مصابين في حادث طريق الإسماعيلية السويس إلى مستشفى فايد المركزي و3 مصابين آخرين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي؛ لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وقالت المصادر الطبية، إنّ الحادث أسفر عن إصابة 3 أطفال هم مصطفى سعيد أحمد 14 سنة، مصابا بجروح وكدمات مختلفة، ومريم سعيد أحمد 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات في الجسم، وعمر شريف عبدالمنعم 15 سنة، مصابا بكسور في الجسم وجروح مختلفة.

كما أسفر الحادث عن إصابة سارة سعد السعيد 20 سنة، ومنال عبدالرحمن سليمان 59 سنة، وندى سعيد أحمد 22 سنة، ومرفت سيد حسن 42 سنة.

كما أصيب في الحادث وفائي حلمي أبانوب 57 سنة، بكدمات وسحجات في الجسم، ومحمد شحاتة جميل 45 سنة بكسور.

حالات خطرة

وأوضحت المصادر الطبية، أنّ الحادث أسفر عن إصابة إسلام رجب عبدالسميع 52 سنة مصاب بصعوبة في النفس، واشتباه نزيف داخلي في البطن والصدر، وشريف عبدالمنعم حسن 45 سنة، بكسر في العمود الفقري، وكسور في الجسم وجروح مختلفة، وعمر شريف عبد المنعم بكسور في أنحاء الجسم.

انتقال الشرطة إلى مكان الواقعة

وانتقلت على الفور دوريات النجدة إلى مكان الحادث، ودوريات المرور؛ لإعادة السيولة المرورية إلى الطريق، ونُقل المصابون إلى مكان الحادث.

ونجحت الشرطة في إبعاد الأتوبيس من نهر طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، فيما تجري المباحث الجنائية تحرياتها حول الواقعة؛ للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.