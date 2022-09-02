سقوط قتلى ومصابين في انفجار أحد المساجد بـ«هرات» الأفغانية

أعلنت بعض المصادر الأمنية الباكستانية، منذ قليل، وقوع انفجار بأحد المساجد في مدينة هرات في أفغانستان، وفقًا لما نقلت شبكة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل.

وأضافت المصادر أنّ الانفجار خلّف وراءه العديد من القتلى، فضلًا عن وقوع العديد من المصابين.

وأضافت الشرطة الأفغانية أن أحد رجال الدين المقربين من طالبان قد لقي حتفه في ذلك الانفجار.

انفجار في العاصمة كابول

وجدير بالذكر أن العاصمة كابول شهدت أيضًا في الفترة الأخيرة انفجارًا بأحد المساجد مما أوصل عدد القتلى إلى 21 قتيلاً.