«جارديان»: هجوم مسجد أفغانستان حدث بقنابل وقت الصلاة وقتل داخله 10 أشخاص

أسفر هجوم ضخم بالقنابل على مسجد في كابول عاصمة أفغانستان أثناء صلاة العشاء عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، من بينهم رجل دين بارز، وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين، وفق تقرير صباح اليوم لصحيفة جارديان البريطانية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع أمس وهو أحدث هجوم يضرب أفغانستان منذ عام على استيلاء حركة طالبان على السلطة، بعد نحو 20 عاما من القتال والحرب الداخلية.

وذكرت صحيفة جارديان أنه وردت أنباء عن وجود عدد من الأطفال بين الجرحى، وسط مخاوف من زيادة عدد الضحايا.

جماعات موالية لـ«داعش» تصعد هجماتها في أفغانستان

وصعدت الجماعة المحلية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي من هجماتها التي تستهدف طالبان والمدنيين منذ استيلاء المتمردين السابقين على السلطة في أغسطس الماضي، حيث كانت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في المراحل الأخيرة من انسحابها من البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن مقتل رجل دين بارز في حركة طالبان في مركزه الديني في كابول.

وذكر شاهد عيان من سكان حي خير خانه بالمدينة، حيث استهدف مسجد الصديقية أن التفجير الذي وقع أمس نفذه انتحاري. وقال الشاهد إن رجل الدين المقتول هو الملا أمير محمد كابولي.

وأضاف أن أكثر من 30 آخرين أصيبوا، وقال مستشفى الطوارئ الإيطالي في كابول إن ما لا يقل عن 27 مدنيا مصابين، بينهم خمسة أطفال، نقلوا إلى هناك من موقع الانفجار.

«طالبان» تتوعد بتقديم المسؤولين للعدالة قريبا

وأكد خالد زدران المتحدث باسم قائد شرطة كابول الذي عينته طالبان وقوع انفجار داخل مسجد في شمال كابول؛ لكنه لم يكشف عن عدد القتلى أو عدد القتلى والجرحى. كما ندد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بالانفجار وتعهد بتقديم «مرتكبي هذه الجرائم للعدالة قريباً ومعاقبتهم».

وكانت هناك مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، وفي صباح يوم اليوم، قال شاهد على الانفجار ذكر اسمه قيام الدين لوكالة أسوشيتيد برس، إنه يعتقد أن ما يصل إلى 25 شخصًا قد قتلوا في الانفجار.

وقال قيام الدين: «كان وقت صلاة العشاء، وكنت أحضر الصلاة مع آخرين، عندما وقع الانفجار».