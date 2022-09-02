فتاة تقتل صديقتها في الطالبية وتحاول الهروب من الجريمة بحيلة شيطانية

أنهت فتاة حياة صديقتها في منطقة الطالبية، وحاولت تقطيع جثتها، إلا أنها شعرت بالخوف، وسجلت مقطع فيديو للضحية خلال وفاتها، ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، واعترفت بارتكاب الجريمة، حيث خنقتها بإيشارب دون سبب، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

مقتل فتاة داخل شقة بالطالبية

ورد بلاغ لقسم شرطة الطالبية بمقتل فتاة داخل شقة تابعة لدائرة القسم، فتم إخطار العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات التي أجراها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن الشقة بالطابق الخامس، وتبين أن مقدمة البلاغ طالبة تبلغ من العمر 18 سنة، تقيم بصحبة والدتها التي سافرت إلى بورسعيد للاطمئنان على جدتها، وذكرت أن المجني عليها تقيم بصحبتها منذ شهور لخلافات مع أسرتها ببورسعيد، وأمس اكتشفت انتحارها شنقًا ولم تبلغ وقتها خشية القبض عليها.

آثار سحجات بالرقبة والوجه

وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي بقدمها، وآثار سحجات بالرقبة والوجه، وبتضييق الخناق على المتهمة، ذكرت أنها أحضرت إيشارب حريمي وغافلت المجني عليها، وخنقتها، وحاولت المجني عليها مقاومتها حتى خارت قواها بالصالة تنازع الموت وفارقت الحياة، فقامت بتزيين وجهها وسحبها إلى دورة المياه، وحاولت تحميمها إلا أنها لم تتمكن من حملها إلى داخل حوض الاستحمام فتركتها وانتظرت بجوارها، ثم فكرت في التخلص منها بتقطيعها أجزاء وأحضرت مخرطة وسكين مطبخ وبدأت بقدمها اليسرى إلا أنها شعرت بالخوف ولم تستكمل، وأضافت أنها سجلت مقطع فيديو للمجني عليها أثناء مفارقتها الحياة حتى وفاتها ثم سحبها إلى دورة المياه.

المتهمة تعاني من حالة نفسية وترغب في قتل والدتها

وعُثر على أجندة بخط يد المتهمة بها خواطر أنها ترغب في قتل والدتها لعدم اهتمامها بها، وأنها لم تلقَ اهتمامًا من أي شخص وتعاني من حالة نفسية، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة تشريح الجثة وحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.

خبير قانوني يوضح عقوبة جريمة فتاة الطالبية

وقال الخبير القانوني حازم محمد أن جريمة فتاة الطالبية وفق ما ورد في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، لأن المتهمة خنقت المجني عليها التي بدأت في مقاومتها لكنها تمكنت من تنفيذ جريمتها بإصرار على تنفيذها.

وأضاف حازم، في حديثه لـ«الوطن»، أن اعتراف المتهمة بجريمتها وإصرارها على التمثيل بالجثمان يوضح أنها كانت تدرك وتعي خطورة جريمتها وأن عقوبتها تصل إلى الإعدام.