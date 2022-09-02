مصرع 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين في انقلاب أوتوبيس على طريق العين السخنة

وقع حادث انقلاب أوتوبيس بـ«دورين» على طريق العين السخنة، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم، جرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بانقلاب أوتوبيس على طريق العين السخنة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس يفيد بوقوع حادث انقلاب أوتوبيس مكون من «دورين» على طريق العين السخنة، ما أدى لمصرع 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان حادث انقلاب الأوتوبيس

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وجارٍ رفع حطام الأوتوبيس وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.