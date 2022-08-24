محافظ الشرقية يكلف مديرة «الاستثمار» بوضع لائحة تشكيل مجلس «منطقة 105 فدان»

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بمقر جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس؛ لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري.

توجيهات بإقامة مشروعات حقيقية

استهل محافظ الشرقية، الاجتماع بالإشارة إلى لقائه أمس مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة؛ لتعزيز أوجه التنسيق والتعاون بين المحافظة والوزارة لحل كافة المشكلات، التي تواجه المستثمرين ورجال الصناعة لدفع عجلة الاستثمار وتحسين مستوى الدخل، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تسهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

وأشار «غراب» إلى أن ترؤسه اجتماع المناطق الصناعية بمقر جمعية مستثمري بلبيس؛ جاء للتعرف على المشكلات التي تواجه المستثمرين على الطبيعة وإيجاد حلول عاجلة لها لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

استعراض المذكرة المقدمة بشأن تعديل مساحة إحداثيات منطقة بلبيس

وخلال الاجتماع، جرى استعراض المذكرة المقدمة بشأن تعديل مساحة إحداثيات منطقة بلبيس الصناعية طبقًا للقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 بإضافة 40.3 فدان للمنطقة، ليكلف المحافظ مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام بإعادة تخصيص للمنطقة الجديدة وإعداد تقسيم نوعي للأنشطة الصناعية لاستغلالها بالشكل الأمثل؛ لفتح آفاق جديدة من الاستثمار وجذب المستثمرين لإقامة مشروعاتهم، وحصر المساحات الفضاء وتحديد الملكية وذلك بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

ناقش الاجتماع المذكرة المقدمة بشأن منطقة التوسعات (19.6 فدان) المقترح تخصيصها منطقة لصناعة الأثاث، ليكلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس قطاعات كهرباء الشرقية بإعادة النظر في المقايسات التقديرية لأعمال الترفيق بالمنطقة والتنسيق والتعاون بين جهات العمل المختلفة لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين وتحقيق الفائدة منها لتصبح نموذجًا فريدًا في مجال صناعة الأثاث، لافتًا إلى أنه سيتم دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء لافتتاحها في النصف الأول من عام 2023.

كلف المحافظ، مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، بالبدء في إجراءات وضع اللائحة اللازمة لتشكيل مجلس إدارة لمنطقة «105 فدان» والمخصصة بالقرار الجمهوري بطريق القصاصين الصالحية بمركز الحسينية لإقامة منطقة استثمارية عليها.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقًا للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.