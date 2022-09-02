وكيل «صحة الشرقية» يتفقد حالة مصابي حادث تصادم قطار وميكروباص بفاقوس

انتقل الدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الصحة بالشرقية والقائم بأعمال وكيل الوزارة لمستشفى فاقوس النموذجي، يرافقه نائب مدير الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، لمتابعة حالة مصابي حادث تصادم قطار وميكروباص في قرية إكياد التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 شخصا، وتنوعت الإصابات بين متوسطة وخطيرة، ما استدعى دخول بعض المصابين للعمليات، بينما تم إيداع أحد المصابين في قسم العناية المركزة.

وصرح الدكتور خالد فوزي أن أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، مع استدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، وفريق الانتشار السريع لأطباء العظام بمستشفى أبو حماد المركزي.

أسرة طبيب بـ«فاقوس المركزي» ضمن المصابين

وكشف «فوزي» عن مصرع الطفلة روان علاء عبد السلام، نجلة الطبيب علاء عبد السلام، طبيب الطوارئ بالمستشفى، بالحادث، بالإضافة لإصابة زوجته واثنين من أولاده، ما استدعى دخولهم الطارئ للعمليات الجراحية.