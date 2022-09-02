أسماء ضحايا حادث تصادم قطار وميكروباص بالشرقية.. «كانوا رايحين المصيف»

حصلت «الوطن» على أسماء المتوفين والمصابين في حادث التصادم الذي وقع اليوم الجمعة، بين قطار وميكروباص أمام مزلقان قرية إكياد التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص وقطار

وجاءت من بين أسماء المتوفين في الحادث «أحمد علاء عبدالسلام»، و«نورا علاء عبدالسلام»، وهما نجلي الدكتور علاء عبدالسلام عبدالمنعم السيد، الطبيب في مستشفى فاقوس النموذجي، والذي نقل إليه ضحايا الحادث.

فيما ضمت قائمة المصابين كلا من «ليلى محمد أحمد»، «شيرين السيد» «علي سليمان»، «عبير السيد علي»، «أيمن السيد علي»، «ليلي عبدالمنعم علي»، «منى عبده جمال»، «إيمان علاء عبدالسلام»، «آية علاء عبدالسلام»، «روان علاء عبدالسلام»، «محمود حسن شعبان» و«محمد أحمد فهمي».

إخطار بحادث تصادم قطار وميكروباص في فاقوس

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا بوقوع إصابات ووفيات في حادث تصادم قطار وميكروباص أمام مزلقان إكياد بمركز فاقوس، وذلك أثناء محاولة السائق عبور المزلقان بالتزامن مع قدوم القطار.

ركاب الميكروباص كانوا في طريقهم للمصيف

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص من ركاب الميكروباص وإصابة 11 آخرين، كانوا في طريقهم للمصيف بحسب التحريات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت البناية لتولي التحقيقات.