صحة الغربية تكشف تطورات الحالة الصحية لضحايا الكلب الضال: تماثلوا للشفاء

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، تعافي جميع مصابي قرية إبشواي الملق بمركز قطور، البالغ عددهم 22 شخصا، من تداعيات الإصابات التي لحقت بهم، نتيجة عقر كلب ضال لهم، يوم الإثنين الماضي، مؤكدة حصولهم على المصل الخاص بالعقر.

إصابات ضحايا الكلب الضال

أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مستشفى قطور المركزي، ومستشفى المنشاوي العام بطنطا، كانا في استقبال المصابين الذين عقرهم كلب ضال في قرية إبشواي الملق، وتم توفير الرعاية الصحية لهم، وكل الإسعافات اللازمة، واستكمال باقي جرعة الأمصال خلال الأيام القادمة، وتم السماح لهم بالخروج بعد تماثهلم للشفاء، مشيرا إلى أن الإصابات كانت في أماكن متفرقة في أنحاء الجسد، وليست مركزة على مكان واحد.

تفاصيل عقر 22 شخصا بالغربية

كانت قرية إبشواي الملق، قد شهدت مساء الإثنين الماضي، مهاجمة كلب ضال للمواطنين في شوارع القرية، مما أسفر عن عقر 22 شخصا، بينهم 5 أطفال و8 سيدات، وتم نقلهم إلى مستشفى قطور المركزي والمنشاوي العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

في الوقت نفسه، شكلت مديرية الطب البيطري بالغربية، لجنة بيطرية تبحث عن الكلب الضال، وتمكنت اللجنة من محاصرته والقضاء عليه، وتم دفنه بالطرق الصحية الآمنة، كما تم تكثيف الحملات لمواجهة الكلاب الضالة.