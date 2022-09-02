وزير الدفاع الروسي: تدمير 174 مركزًا للقيادة العسكرية الأوكرانية

أعلن سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، اليوم، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير 174 مركزا للقيادة العسكرية الأوكرانية، فضلا عن تدمير أكثر من 600 وحدة سلاح ثقيلة، معظمها من الإمدادات التي يرسلها الغرب والولايات المتحدة لمواجهة الجيش الروسي، وفق ما أوردته صحيفة «روسيا اليوم».

الجيش الروسي يواصل ضرباته فائقة الدقة

وأضاف «شويجو»، أن الجيش الروسي ما زال يواصل ضربات فائقة الدقة على بعض الأهداف العسكرية في أوكرانيا، مشيراً أن جميع محاولات الجيش الأوكراني للهجوم على محور «نيكولاييف - كريفوي روغ»، باءت بالفشل، وذلك بفضل جهود قوات الجيش الروسي.

وأفاد «شويجو»، خلال اجتماع مؤتمر مواجهة الفاشية، أنه تم تحييد نحو 4 آلاف جندي مرتزق منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في كييف.

بقاء خبيرين للطاقة في محطة زابوريجيا

وأكد مفتشو الوكالة الدولية استمرار تواجد خبيرين في محطة زابوريجيا للتأكد من سلامة المحطة والسيطرة عليها ومنع خروج أي إشعاعات نتيجة أي قذف على المحطة.

وأوضحوا أن المحطة تعرضت للقذف عدة مرات، مؤكدة أن أية أضرار بالمحطة سوف تصيب دول قارة أوربا جميعا، ودعت الجميع إلى ضبط النفس لتفادي كارثة دولية.