طوارئ في مستشفى السويس مع وصول مصابي حادث الأتوبيس السياحي

رفع مستشفى السويس العام، ظهر اليوم، حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بالتزامن مع وصول 41 مصابًا في حادث انقلاب أتوبيس سياحي على الطريق الصحراوي.

وقالت مصادر طبية مسؤولة في مستشفى السويس، لـ«الوطن»، إنّه تم استدعاء جميع الأطقم الطبية، واستشاري جراحات العظام والمخ والأعصاب، والجراحة، والباطنة؛ للتعامل مع الحالات في أسرع وقت.

تجهيز غرف العمليات

وأشارت المصادر الطبية، إلى أنّ بين الحالات عدد من المصابين حالتهم غير مستقرة في أعمار سنية مختلفة بين الثلاثينيات والعشرينيات.

وقالت المصادر الطبية، إنّه تم استقبال المصابين في قسم الطوارئ وجارٍ تقديم الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعة لكل حالة ضمن المصابين.

25 سيارة إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بـ 25 سيارة إسعاف؛ لنقل المصابين والمتوفين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر طبية وأمنية، أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص في الحال، وأصيب 41 آخرين، نقلوا إلى المستشفى بإصابات مختلفة.

رحلة إلى «أكوا بارك الجلالة»

وقالت المصادر الأمنية، لـ«لوطن»، إنّ الأتوبيس كان في طريقه لرحلة سياحية إلى «أكوا بارك» مدينة الجلالة؛ لقضاء يوم ترفيهي، وانقلب الأتوبيس على الطريق بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى.

وأكدت المصادر الأمنية والطبية، التحفظ على جثماين 5 متوفين في الحادث، ونقلت بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى السويس العام، مشيرة إلى انتقال رجال المباحث الجنائية وجهات التحقيق إلى مكان الحادث لمعاينته.