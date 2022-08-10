إصابة 7 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق «السويس - السخنة»  

شهدت محافظة السويس اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروع، أسفرعن إصابة 7 أشخاص، نتيجة تصادم «أتوبيس» مع سيارة «ميكروباص»، أمام شركة البتروكيماويات في الاتجاه المؤدي للعين السخنة، وجرى نقل المصابين لطوارئ مستشفى السويس العام.

بلاغ بحادث تصادم ووقوع مصابين على طريق العين السخنة

كانت غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ الموحدة، تلقت بلاغًا من قائدي السيارات على طريق (السويس - السخنة)، يفيد بوقوع حادث تصادم «أتوبيس» مع سيارة «ميكروباص» أمام شركة البتروكيماويات في الاتجاه المؤدي للعين السخنة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقل المصابين لطوارئ مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

7 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور بعد تلقى البلاغ بوقوع الحادث، وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس 7 سيارات، لموقع الحادث من نقاط التمركز على الطريق، وتم نقل المصابين لطوارئ مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة للوقوف على حالة كل مصاب وتوزيعهم على الأقسام.

وقال مصدر طبي لـ«الوطن» إن المصابين حالتهم مستقرة وهم من ركاب الميكروباص حيث اصطدم به الأتوبيس من الخلف.

المعاينة: الحادث بسبب السرعة الزائدة

وأفادت المعاينة الأولية لمكان الحادث، أن الحادث وقع بين أوتوبيس رقم «ط س م 8544» مع سياره ميكروباص رقم «ط ف س 7141» بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.