دفن جثمان طفل لقي مصرعه في القليوبية.. «المياه السخنة وقعت عليه»

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه بسبب سقوط إناء مياه ساخن عليه، أثناء لهوه في المطبخ بمنزله في منطقة كفر سعد ببنها، وجرى نقله لمستشفى شبين الكوم بالمنوفية إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج اللازم.

وشيع أفراد الأسرة والجيران وأهالي المنطقة الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن.

بلاغ بإصابة طفل بحروق ببنها

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بإصابة نجله بحروق بنسبة نحو 65% إثر سقوط إناء بداخله ماء ساخن عليه أثناء لهوه بمطبخ منزله، في منطقة كفر سعد دائرة المركز.

وبالمعاينة والفحص تبين إصابة الطفل «س ط ع» 3 سنوات بحروق بمناطق متفرقة بالجسم بنسبة نحو 65%.

سقوط الماء الساخن على الطفل

وعلى الفور جرى نقله لمستشفى شبين الكوم بالمنوفية، إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج اللازم، وذلك إثر سقوط إناء بداخله ماء ساخن عليه أثناء لهوه بمطبخ سكنه بمنطقة كفر سعد دائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بالدفن.