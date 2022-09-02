الكليات ومعاهد السياحة والفنادق المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يبحث الآلاف من طلاب الثانوية العامة بجميع أنحاء الجمهورية، عن كليات ومعاهد السياحة والفنادق المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في جميع جامعات مصر، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وتلقى كليات ومعاهد السياحة والفنادق، اهتمامًا كبيرًا لدى الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، بسبب أهمية هذه الكلية التي ترتبط بأهم الموارد الاقتصادية لأي دولة وهي «السياحة»، ما أدى إلى بحث الطلاب عن كليات ومعاهد السياحة والفنادق المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في جميع جامعات مصر.

كليات ومعاهد السياحة والفنادق المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وتستعرض «الوطن» حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الرسمي، كليات ومعاهد السياحة والفنادق المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في جميع جامعات مصر، وجاءت علي النحو التالي.