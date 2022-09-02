الكليات ومعاهد السياحة والفنادق المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022
كتب:
فهد فكري بلوم
10:20 م | الجمعة 02 سبتمبر 2022
تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. أرشيفية
يبحث الآلاف من طلاب الثانوية العامة بجميع أنحاء الجمهورية، عن كليات ومعاهد السياحة والفنادق المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في جميع جامعات مصر، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وتلقى كليات ومعاهد السياحة والفنادق، اهتمامًا كبيرًا لدى الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، بسبب أهمية هذه الكلية التي ترتبط بأهم الموارد الاقتصادية لأي دولة وهي «السياحة»، ما أدى إلى بحث الطلاب عن كليات ومعاهد السياحة والفنادق المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في جميع جامعات مصر.
كليات ومعاهد السياحة والفنادق المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022
وتستعرض «الوطن» حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الرسمي، كليات ومعاهد السياحة والفنادق المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في جميع جامعات مصر، وجاءت علي النحو التالي.
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية
- السياحة والفنادق تعليم تبادلي الإسكندرية
- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان
- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية السياحية شرق بورسعيد
- المعهد السياحي مصر الجديدة
- المعهد الفني السياحي بقنا
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر
- المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق
- المعهد العالي دراسات نوعية وسياحية وفنادق بالجيزة
- المعهد العالي للسياحى والفنادق الغردقة
- معهد الرشاد الزراعي السياحي مقر بديل للإسماعيلية
- كلية تكنولوجيا خدمات فندقية سياحية طيبة
- المعهد العالي للدرسات الفندقية السياحية بدمياط الجديدة
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بسيوف الإسكندرية
- معهد العالي سياحة وفنادق الإسماعيلية إيجوث
- معهد الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم.
- معهد ألسن العالي شعبة سياحة وفنادق بمدينة نصر
- معهد فني فنادق بالإسكندرية
- معهد عالي فندقي بالأقصر
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعلية
- المعهد العالي للسياحة والفنادق 6 أكتوبر
- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف الإسكندرية
- المعهد العالي للسياحة والفنادق كنج مريوط