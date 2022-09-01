تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. هل توجد أماكن لطلاب الدور الثاني بالثانوية؟

هل توجد أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني في تنسيق الجامعات الأهلية 2022؟ سؤال طرحه العديد من أولياء الأمور والطلاب تزامنًا مع انتهاء امتحانات الدور الثاني، وقرب إعلان النتيجة بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإجابة على التساؤل، مؤكدة قبول 14 ألف طالبًا في تنسيق الجامعات الأهلية 2022، الـ12 وتم توزيعهم على التخصصات العلمية المختلفة البينية التي تواكب احتياجات سوق العمل.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، إنّ الجامعات الأهلية 2022 أخذت حصتها من طلاب الثانوية العامة في التنسيق، لافتًا إلى أنّ هذه الجامعات بها برامج بينية تواكب احتياجات سوق العمل.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

- كلية طب الأسنان: 358 درجة بنسبة 87.32%.

- كلية الطب: 360 درجة بنسبة 87.80%.

- كلية العلاج الطبيعي: 356 درجة بنسبة 86.83%.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 338 درجة بنسبة 82.44%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 336 درجة بنسبة 81.95%.

- كلية الصيدلة: 353 درجة بنسبة 86.10%.

- كلية العلوم: 338 درجة بنسبة 82.44%.

- كلية الحاسبات والمعلومات: 320 درجة بنسبة 78.05%.

- كلية الفنون التطبيقية: 316 درجة بنسبة 77.07%.

- كلية الألسن: 322 درجة بنسبة 78.54%.

- كلية التمريض: 321 درجة بنسبة 78.29%.

- كلية الهندسة: 292 درجة بنسبة 71.22%.

- كلية التجارة: 273 درجة بنسبة 66.59%.

- كلية الإعلام: 315 درجة بنسبة 76.83%.

- كلية الآداب: 307 درجة بنسبة 74.88%.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يدخل الطالب على رابط نتيجة الجامعات الأهلية 2022.

- يختار الطالب مصدر شهادة الثانوية العامة.

- يكتب الطالب رقم الجلوس.

- يكتب الطالب الرقم السري.

- يحصل الطالب على النتيجة للكلية التي نسق لها الطالب.

أسماء الجامعات الأهلية الجديدة 2022

- جامعة أسيوط الأهلية.

- جامعة المنصورة الأهلية.

- جامعة المنيا الأهلية.

- جامعة المنوفية الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

- جامعة حلوان الأهلية.

- جامعة الزقازيق الأهلية.

- جامعة بنها الأهلية.

- جامعة جنوب الوادي الأهلية.

- جامعة الإسكندرية الأهلية.

- جامعة بني سويف الأهلية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.