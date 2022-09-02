التحفظ على سائق الميكروباص المتسبب في حادث قطار الشرقية

تحفظت الجهات الأمنية في الشرقية على سائق الميكروباص المتسبب في حادث التصادم، الذي حدث بين سيارته وقطار، أمام مزلقان السكة الحديد بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس.

وسيعرض الساىق على نيابة فاقوس تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية؛ لإجراء التحقيقات معه حول الواقعة، التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من عائلة واحدة.

تصادم قطار وميكروباص

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة فاقوس، تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغًا بوقوع حادث تصادم قطار بميكروباص أمام مزلقان أكياد بمركز فاقوس، في أثناء محاولة السائق عبور المزلقان بالتزامن مع قدوم القطار.

الضحايا كانوا في طريقهم للمصيف

وأوضحت التحريات الأولية، أن ضحايا حادث التصادم كانوا في طريقهم إلى المصيف.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص من ركاب الميكروباص، وإصابة 11 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت البناية لتولي التحقيقات.