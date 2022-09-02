النيابة تعاين مكان حادث قطار الشرقية وتستمع لأقوال المصابين

انتقل فريق من نيابة فاقوس بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية إلى مكان واقعة حادث قطار وميكروباص بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس لمعاينة المكان وإجراء التحقيقات اللازمة والاستماع إلى الشهود.

كما انتقل فريق النيابة إلى مستشفى فاقوس المركزي للاستماع لأقوال المصابين والأطباء.

بلاغ بحادث قطار الشرقية

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغًا بوقوع إصابات ووفيات في حادث تصادم قطار وميكروباص أمام مزلقان أكياد بمركز فاقوس وذلك أثناء محاولة السائق عبور المزلقان بالتزامن مع قدوم القطار.

3 ضحايا في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص من ركاب الميكروباص وإصابة 10 آخرين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.