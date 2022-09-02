مطار مرسى علم يستقبل 17 ألف سائح من 11 دولة أوروبية خلال الأسبوع المقبل

يستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 17 ألف سائح من 11 دولة أوروبية على متن 115 رحلة طيران دولية، وذلك على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غدٍ السبت، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأوضح مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولي كشفت استقبال 115 رحلة طيران الأسبوع المقبل، بدءا من غدٍ السبت، قادمة من مطارات أوروبا، و110 رحلات دولية، بالإضافة إلى 5 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

من جانبه أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي، إلى انتعاش حركة السياحة في منتجعات وفنادق مرسى علم، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية، مشيراً في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة تشمل 11 دولة وهي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا ورومانيا والنمسا ولوكسمبرج.

وأوضح الخبير السياحي أن هناك تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى مرسى علم، حيث تأتي السياحة التشيكية والبولندية والألمانية في مقدمة الأسواق السياحية، لافتا إلى تصاعد التدفق السياحي الأوروبي على المقاصد السياحية المصرية، خاصة الغردقة ومرسى علم.